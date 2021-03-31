В Братске пресекли деятельность нелегального ночного клуба

В Братске выявили факт незаконной реализации алкоголя в одном из ночных заведений города. Было изъято свыше 400 литров спиртосодержащей продукции, по предварительной оценке, на сумму почти 200 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что владелец молодёжного клуба, расположенного в жилом районе Строитель, устраивал развлекательные мероприятия и ночные дискотеки незаконно, а продажа алкоголя различных наименований и крепости осуществлялась без разрешительных документов.

В отношении 33-летнего организатора незаконного бизнеса возбуждено несколько административных производств, среди которых осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и реализация алкогольных напитков без лицензии.