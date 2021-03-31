Свыше 50 фальшивых денежных купюр выявлено с начала года в Приангарье

Полиция призывает жителей Иркутской области быть осторожными при обращении с наличными деньгами номиналом 5 тысяч рублей. Это связано с тем, что фальшивомонетчики чаще всего выбирают для подделки банкноты именно такого достоинства. В этом году в регионе полицейскими выявлено уже 49 таких фальшивок.

Кроме того, оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области также установлены несколько ненастоящих купюр достоинством в 1 тысячу рублей, одна банкнота в 200 рублей, пятирублевая монета, а также и две банкноты 100 долларов США.

Как правило, большая часть фальшивых денег выявляется из оборота в областном центре. Так, в конце прошлого года полицейские задержали в Иркутске двоих предполагаемых сбытчиков, у которых изъята партия поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей в количестве 15 штук.

Всего в 2020 году полицейские задержали 6 подозреваемых в распространении поддельных купюр и изъяли у них 21 фальшивую банкноту.

Отмечается, что основными местами сбыта фальшивых денег являются объекты торговли, АЗС, предприятия малого бизнеса, службы такси.