Еще 172 человека заболели коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавирусной инфекции в Иркутской области на 31 марта. За день в Прингарье заболели 172 человека, выздоровели – 224. Всего с начала пандемии заболевание обнаружили у 61,7 тысячи человек.

Умерли восемь людей с инфекцией, все непосредственно от коронавируса.

Ранее Минздрав сообщил о возможной третьей волне коронавируса в России. «Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – сказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.