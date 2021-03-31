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Еще 172 человека заболели коронавирусом в Приангарье

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Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавирусной инфекции в Иркутской области на 31 марта. За день в Прингарье заболели 172 человека, выздоровели – 224. Всего с начала пандемии заболевание обнаружили у 61,7 тысячи человек.

Умерли восемь людей с инфекцией, все непосредственно от коронавируса.

Ранее Минздрав сообщил о возможной третьей волне коронавируса в России. «Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – сказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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