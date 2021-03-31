Иркутская область в числе полуфиналистов Rurban Creative Lab

– Пока все ночью спят, Иркутская область и наш проект по развитию креативных кластеров вошли в полуфинал Rurban Creative Lab! – сообщил один из участников Сергей Астафьев на своей странице в соцсетях.

На участие в программе поступило 3339 заявки из 80 российских регионов, в полуфинал отобрали 20 участников. В их числе Иркутская область, Республика Бурятия и другие.

3 апреля предстоит публичная защита 20 региональных команд.

Rurban Creative Lab – это программа преобразования территорий в креативные кластеры. В кластерах горожане и предприниматели смогут реализовать свои идеи, направленные на развитие города. Программа лаборатории разработана АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и реализуется в партнерстве с ДОМ.РФ и госкорпорацией "Росатом".