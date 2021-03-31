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Туристический поезд из Читы до Порта Байкал запустят с 1 мая

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С 1 мая 2021 года Забайкальская железная дорога планирует запустить туристический поезд из Читы до станции Порт Байкал. Маршрут будет проходить по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), дорога до Байкала составит одну ночь. Об этом сообщает туристский информационный центр со ссылкой на начальника Забайкальской железной дороги Александра Скачкова.

– На первом этапе в поезде будет вагон-ресторан, два плацкартных, один купейный. В пути поезд будет останавливаться, чтобы туристы смогли насладиться красотами природы, погулять по старинным тоннелям КБЖД, посетить музей у истока реки Ангары в порту Байкал, – говорится в сообщении.

Это не первое туристическое предложение от железной дороги в этом сезоне. Ранее сообщалось, что двухэтажный туристический поезд планируется запустить на маршруте Москва – Иркутск – Байкал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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