С 2021 года на 50% снижен налог для владельцев маломощных авто в Иркутской области

В прошлом году льготами на уплату транспортного налогоа воспользовались почти 108 тыс. жителей Иркутской области на общую сумму 155 млн рублей. Категории физических лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога, и виды льготируемых транспортных средств предусмотрены Законом Иркутской области от 04.07.2007 №53-оз (с изменениями), сообщает ФНС по Иркутской области.

Со следующего налогового периода (по налогу за 2020 год) частично освобождаются от налогообложения граждане, владеющие легковым автомобилем с мощностью двигателя до 150 л.с. Они будут уплачивать лишь 50% от установленных налоговых ставок.

В настоящее время имеют льготу и не уплачивают налог в отношении одного транспортного средства по своему выбору (легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 л.с. или свыше 100 л.с. до 125 л.с., если с года его выпуска прошло 7 и более лет; мотоцикла; мотороллера до 40 л.с; катера, моторной лодки до 100 л.с.) ветераны войны и труда и инвалиды всех категорий, один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей или усыновивший (удочеривший) ребенка, ветераны боевых действий, а также инвалиды 1 группы - в отношении легкового автомобиля старше 7 лет мощностью от 125 до 175 л.с. Также данная льгота распространяется на владельцев экологичных автомобилей (работающих на газе или приводимых в движение электрическим двигателем).

Один из родителей многодетной или приемной семьи по одному более мощному транспортному средству (легковому автомобилю от 100 л.с. до 150 л.с. или старше семи лет - от 125 л.с. до 200 л.с., мотоциклу, мотороллеру - свыше до 40 л.с., катеру или моторной лодке - свыше 100 л.с.) уплачивает лишь 10% транспортного налога. Пенсионеры и предпенсионеры платят налог в размере 20% от установленных налоговых ставок.