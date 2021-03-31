«Саянскхимпласт» заплатит в 3 раза больше налогов в муниципальный и региональный бюджеты

Между Правительством Иркутской области и АО «Саянскхимпласт» достигнута договоренность об увеличении налоговых поступлений в муниципальный и региональный бюджеты в 2021 году. Глава Приангарья Игорь Кобзев, первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев и Председатель Совета Директоров предприятия «Саянскхимпласт» Виктор Круглов обсудили сегодня, 31 марта, данную договоренность.

– За счет увеличения качественных показателей работы предприятия АО «Саянскхимпласт» мы нашли возможность увеличить налоговые поступления в казну Саянска в три раза – с 50 млн рублей до 150 млн рублей, а бюджет Иркутской области дополнительно получит 350 млн в виде налоговых поступлений, – сказал Виктор Круглов.

– В своем послании Законодательному Собранию Иркутской области я отдельно подчеркнул, что мы будем дополнительно работать с производителями региона в части увеличения налоговых поступлений в бюджеты муниципальных и регионального уровней. Благодарен руководству АО «Саянскхимпласт» за то, что в непростой экономической ситуации компания заняла правильную позицию. Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, – отметил Игорь Кобзев.

Также во время встречи стороны обсудили перспективы развития АО «Саянскхимпласт». На данный момент компания ведет строительство завода по производству силикатных блоков и отделочного кирпича в Саянске, что способствует развитию и расширению профильных направлений предприятия.