Владислав Божеев, МТС: «Предприятиям нужны собственные сети 5G»

В начале марта 2021 года компания МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G. Этот пилотный проект реализуется в Москве, – об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил Владислав Божеев, директор филиала МТС в Иркутской области. По его словам, первые пользователи сети смогут почувствовать разницу при видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр. Однако сегодня сеть «пятого поколения» в первую очередь актуальна для бизнеса и благоустройства городской среды. Так называемые частные промышленные сети 5G позволяют автоматизировать производство, что делают уже многие крупные предприятия по всей России. Подробнее о том, какие возможности дают компаниям сети 5G, – в нашем материале.

Владислав Божеев, директор филиала МТС в Иркутской области

5G – это скорость

В марте 2021 МТС совместно с компаниями Motorola и Qualcomm Technologies, Inc., достигли в пилотной сети 5G на флагманском смартфоне Motorola edge+ скорости загрузки данных свыше 4 Гбит/сек, рекордной среди коммерческих смартфонов, представленных в продаже в России и странах Европы.

В 2020 году был поставлен рекорд скорости передачи данных с помощью технологий 5G. Согласно отчёту Ericsson, она достигла 4,3 Гбит/с, что эквивалентно загрузке одного часа 4K-контента (видео супервысокой четкости, – прим. ред.) всего за 14 секунд.

Такие показатели открывают путь к коммерческому использованию качественно новых видеосервисов, платформ виртуальной и дополненной реальности, систем корпоративного класса.

– Технология 5G способна обеспечить многократный рост скорости передачи данных в сети, минимальную задержку и высочайшую плотность подключений, – пояснил Владислав Божеев. – В отличие от технологий 3G и 4G, ориентированных преимущественно на смартфоны и планшеты, 5G предназначена для гораздо более широкого применения, в первую очередь для автоматизации производства, в частности, для добычи полезных ископаемых, промышленности, оптимизации работы на заводах.

По словам Владислава, в целом технология 5G будет способствовать развитию всех сфер жизни – медицины, транспорта, критически важной инфраструктуры сферы образования и развлечений. В перспективе 2030 года PwC оценивает вклад технологий 5G в мировой ВВП в €1,3 трлн.

Бизнесу нужны свои сети

Основной драйвер роста спроса на решения 5G – корпоративный и государственный секторы, считают эксперты. По их словам, необходимости покрывать сетями 5G всю территорию России пока нет. Достаточно развернуть такую сеть на конкретных предприятиях или локальных территориях.

– Технологии 5G – это перспективная платформа, позволяющая вывести на новый уровень отрасли, в которых Россия имеет преимущества, – уверен Владислав Божеев. – Автоматизация и цифровизация предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, повышает производительность и безопасность труда. Специфика бизнеса этих компаний – работа в сложных условиях в отдаленных районах с ограниченным покрытием сотовой связью, что особенно актуально для Иркутской области. Поэтому предприятиям нужны собственные сети – с высокими скоростями, качественной защитой передаваемых данных и эффективным энергопотреблением. На их основе можно развернуть любые, даже самые требовательные сценарии с использованием передовых технологий виртуализации и искусственного интеллекта.

Так, на оборудовании компании Ericsson МТС строит выделенную сеть для металлургической компании ЕВРАЗ на шахте «Шерегешская» в Кемеровской области. На данном этапе это сеть стандарта 4G с возможностью перехода на 5G, рассказал Владислав Божеев.

– На первом этапе предусмотрено создание системы голосовой радиосвязи, видеотрансляции, аварийного оповещения, диспетчеризации, позиционирования и автономного управления горнорудной техникой – погрузочно-разгрузочными машинами и шахтными локомотивами, – пояснил Владислав Божеев. – Сеть будет интегрирована с существующими системами связи и ИТ-инфраструктуры шахты. Это повысит безопасность работы людей в шахтах и существенно снизит риски возникновения внештатных ситуаций.

Начать можно на 4G

Сети 5G могут быть развернуты и на базе сетей LTE, как в вышеупомянутом проекте с ЕВРАЗом. Списывать со счетов связь четвертого и третьего поколения преждевременно, говорят эксперты. По их словам, эта технология будет оставаться доминирующей в ближайшие годы, ведь ее возможности не исчерпаны, а операторы постоянно улучшают качество сетей 4G – их емкость и скорость передачи данных в них растут.

– Для создания собственных корпоративных сетей подходит технология 4G, – считает Владислав Божеев, – а в перспективе ее можно будет модернизировать до уровня 5G. Так, в марте прошлого года МТС и компания Ericsson успешно протестировали технологию динамического перераспределения частотного ресурса между сетями 4G и 5G NR, которая дает возможность быстро и при невысоких затратах развернуть широкое покрытие в стандарте 5G на существующей 4G-инфраструктуре.

Вахтовый поселок компании «Полиметалл» в Якутии

Например, в начале года МТС развернула первую в России коммерческую 5G-ready сеть на месторождении группы «Полиметалл» – одного из крупнейших мировых производителей золота и серебра.

– Данная 5G-ready коммерческая сеть нужна для мониторинга и управления критическими процессами на удаленном месторождении в непростых географических и погодных условиях, – пояснил Владислав Божеев. – В беспроводную сеть будут интегрированы внутренняя сеть IP-телефонии, мобильные устройства сотрудников, системы горнорудной диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами: экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, автоматизированными системами пожаротушения и видеомониторинга. Помимо оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности. Выделенная технологическая сеть 5G-ready на первом этапе будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G.

Стратегия компании на ближайшие несколько лет предусматривает разработку и развертывание фрагментов сетей 5G в рамках пилотных зон и коммерческих кластеров в регионах России, рассказал Владислав Божеев. По его словам, в Иркутске тоже есть компании, которые готовы к инновациям, которые повысят их конкурентоспособность.

– Мы видим интерес к сети 5G и решениям на ее основе со стороны бизнеса в Иркутской области, – говорит он. – Используя возможности сетей 5G, производственные компании планируют не только повысить эффективность бизнеса, но и обезопасить сотрудников, работающих в сложных условиях, а также уменьшить экологические последствия своей деятельности.