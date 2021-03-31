Год с начала пандемии: стоило ли строить новые медцентры для борьбы с COVID-19

Прошел ровно год с тех пор, как вспышку неизвестного ранее вируса официально признали пандемией, охватившей весь мир. Первые сообщения о том, что в Китае борются с вспышкой необычной пневмонии, появились в декабре 2019 года. В марте вирус добрался до России. В сузах, вузах, школах и многих учреждениях начали вводить "удаленку". И тогда же промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска заявляет о необходимости поддержки медицины и разворачивает масштабную программу помощи жителям регионов. На встрече с губернатором Игорем Кобзевым обсуждается возможность скорейшего появления медцентров для лечения от коронавируса в трех городах Иркутской области.
Вторая волна расставила всё по местам
После консультаций с региональными властями средства на строительство выделяет компания РУСАЛ. На возведение и оснащение «Центра помощи и спасения» в Братске направлено порядка 405 миллионов рублей. Это первое медучреждение, построенное в Братске с советских времен. И если прошлой весной актуальность этого проекта некоторые ставили под сомнение, пришедшая осенью вторая волна расставила все по своим местам.
Лидия Кистик теперь уже «бывший», 45-й по счету пациент нового госпиталя. Заболела в декабре. В медцентр на Курчатова женщину доставили с 52% поражения легких.
– Здесь у врачей индивидуальный подход к каждому пациенту. Начинается со стандартного лечения. А потом уже, естественно, по мере того, как себя чувствует пациент, начинается корректировка, – вспоминает Лидия Кистик. – Мне сразу сделали КТ в приемном покое, потом ЭКГ сердца. Все очень быстро сделали. 6 дней я провела в реанимации. Первые сутки лечащий врач от меня просто не отходила, спасибо ей огромное!
Оборудование по последнему слову техники
И спустя четыре месяца госпиталь по-прежнему востребован, говорят врачи. Оснащение в нем самое современное, поэтому и везут сюда наиболее тяжелых пациентов.
– На сегодняшний день в центре 66 коек, – комментирует Александр Кокорин, главный врач ГБ № 5. – Из них 6 коек интенсивной терапии, которые расположены в отдельном блоке. Где также одна койка уже занята. Остается лишь небольшой необходимый резерв.
Весь период лечения пациенты находятся строго в своих боксах, где есть все для комфортного пребывания – собственный санузел и даже телевизор. Контакт с другими больными запрещен. Посещать их могут лишь врачи.
– То, что можно перенести оборудование с одного места на другое, это, конечно же, удобно, – рассказывает Наталья Шульга, старшая медицинская сестра «Центра помощи и спасения». – Потому что мы можем комбинировать и моделировать те же палаты и улучшать качество обслуживания пациентов.
Лучшие кадры из столицы
Работают в Центре не только братские медики, но и приглашенные специалисты из западной части России, преимущественно Москвы и Подмосковья. Говорят, состояние Центра оправдывает его название – здесь действительно спасают.
– Этот центр оборудован не просто хорошо, центр оборудован просто великолепно. Та техника и то устройство, которое я увидел, все это меня просто восхитило, – говорит Алексей Обидин, врач – анестезиолог-реаниматолог, г. Коломна. – У нас, в центральной России, чаще всего «ковидные» отделения располагаются во временно приспособленных помещениях, либо в помещениях после небольшого ремонта.
Бороться с вирусом врачам помогает не только современное оснащение, но и опыт, который они передают друг другу. С момента открытия в медцентре на Курчатова поработали семь приезжих специалистов. Главным образом, это реаниматологи–анестезиологи и инфекционисты. Усиление местного медицинского контингента также инициатива основателя РУСАЛа Олега Дерипаска.
Третья волна на подходе?
По словам главврача Александра Кокорина, несмотря на небольшое снижение случаев заражения коронавирусом по городу в целом, востребованность «Центра помощи и спасения» не снижается. Сюда по-прежнему везут самых тяжёлых. За четыре месяца пациентами Центра стали почти 500 человек.
Тем, кто не переболел COVID-19 и не хочет этого в будущем, врачи настоятельно советуют поставить прививку. Только когда у большей части населения будет иммунитет, кривая заболеваемости поползет вниз. Записываться на вакцинацию специалисты советуют через портал Госуслуг.
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Тем временем, на Европу обрушилась третья волна коронавируса. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian. В Италии уже ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны.
О вероятности третьей волны коронавируса, говорит и российский Минздрав. «Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. По ее словам, в России проводят необходимые меры, чтобы не допустить третьей волны и добиться формирования коллективного иммунитета в ближайшие месяц-полтора. Если получится это сделать, то в Минздраве смогут говорить о «стихании коронавирусной инфекции».