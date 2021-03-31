Год с начала пандемии: стоило ли строить новые медцентры для борьбы с COVID-19

Прошел ровно год с тех пор, как вспышку неизвестного ранее вируса официально признали пандемией, охватившей весь мир. Первые сообщения о том, что в Китае борются с вспышкой необычной пневмонии, появились в декабре 2019 года. В марте вирус добрался до России. В сузах, вузах, школах и многих учреждениях начали вводить "удаленку". И тогда же промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска заявляет о необходимости поддержки медицины и разворачивает масштабную программу помощи жителям регионов. На встрече с губернатором Игорем Кобзевым обсуждается возможность скорейшего появления медцентров для лечения от коронавируса в трех городах Иркутской области.

Вторая волна расставила всё по местам

После консультаций с региональными властями средства на строительство выделяет компания РУСАЛ. На возведение и оснащение «Центра помощи и спасения» в Братске направлено порядка 405 миллионов рублей. Это первое медучреждение, построенное в Братске с советских времен. И если прошлой весной актуальность этого проекта некоторые ставили под сомнение, пришедшая осенью вторая волна расставила все по своим местам.

Лидия Кистик теперь уже «бывший», 45-й по счету пациент нового госпиталя. Заболела в декабре. В медцентр на Курчатова женщину доставили с 52% поражения легких.

– Здесь у врачей индивидуальный подход к каждому пациенту. Начинается со стандартного лечения. А потом уже, естественно, по мере того, как себя чувствует пациент, начинается корректировка, – вспоминает Лидия Кистик. – Мне сразу сделали КТ в приемном покое, потом ЭКГ сердца. Все очень быстро сделали. 6 дней я провела в реанимации. Первые сутки лечащий врач от меня просто не отходила, спасибо ей огромное!

Оборудование по последнему слову техники

И спустя четыре месяца госпиталь по-прежнему востребован, говорят врачи. Оснащение в нем самое современное, поэтому и везут сюда наиболее тяжелых пациентов.

– На сегодняшний день в центре 66 коек, – комментирует Александр Кокорин, главный врач ГБ № 5. – Из них 6 коек интенсивной терапии, которые расположены в отдельном блоке. Где также одна койка уже занята. Остается лишь небольшой необходимый резерв.

Весь период лечения пациенты находятся строго в своих боксах, где есть все для комфортного пребывания – собственный санузел и даже телевизор. Контакт с другими больными запрещен. Посещать их могут лишь врачи.

– То, что можно перенести оборудование с одного места на другое, это, конечно же, удобно, – рассказывает Наталья Шульга, старшая медицинская сестра «Центра помощи и спасения». – Потому что мы можем комбинировать и моделировать те же палаты и улучшать качество обслуживания пациентов.

Лучшие кадры из столицы

Работают в Центре не только братские медики, но и приглашенные специалисты из западной части России, преимущественно Москвы и Подмосковья. Говорят, состояние Центра оправдывает его название – здесь действительно спасают.

– Этот центр оборудован не просто хорошо, центр оборудован просто великолепно. Та техника и то устройство, которое я увидел, все это меня просто восхитило, – говорит Алексей Обидин, врач – анестезиолог-реаниматолог, г. Коломна. – У нас, в центральной России, чаще всего «ковидные» отделения располагаются во временно приспособленных помещениях, либо в помещениях после небольшого ремонта.

Бороться с вирусом врачам помогает не только современное оснащение, но и опыт, который они передают друг другу. С момента открытия в медцентре на Курчатова поработали семь приезжих специалистов. Главным образом, это реаниматологи–анестезиологи и инфекционисты. Усиление местного медицинского контингента также инициатива основателя РУСАЛа Олега Дерипаска.

Третья волна на подходе?

По словам главврача Александра Кокорина, несмотря на небольшое снижение случаев заражения коронавирусом по городу в целом, востребованность «Центра помощи и спасения» не снижается. Сюда по-прежнему везут самых тяжёлых. За четыре месяца пациентами Центра стали почти 500 человек.

Тем, кто не переболел COVID-19 и не хочет этого в будущем, врачи настоятельно советуют поставить прививку. Только когда у большей части населения будет иммунитет, кривая заболеваемости поползет вниз. Записываться на вакцинацию специалисты советуют через портал Госуслуг.

Тем временем, на Европу обрушилась третья волна коронавируса. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian. В Италии уже ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны.

О вероятности третьей волны коронавируса, говорит и российский Минздрав. «Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. По ее словам, в России проводят необходимые меры, чтобы не допустить третьей волны и добиться формирования коллективного иммунитета в ближайшие месяц-полтора. Если получится это сделать, то в Минздраве смогут говорить о «стихании коронавирусной инфекции».