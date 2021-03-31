Игорь Кобзев потребовал отремонтировать мост в Усть-Куте как можно раньше

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усть-Кут посетил ряд социальных объектов. Один из них – мост через реку Лена, который находится в аварийном состоянии.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мост можно эксплуатировать с ограничениями по скорости и нагрузке автомобилей. Сейчас разрабатывается проектная документация для проведения капитального ремонта объекта.

Получить положительное заключение государственной экспертизы планируется в начале 2022 года. Провести работы планировалось в 2024 году. Игорь Кобзев дал поручение министерству строительства, дорожного хозяйства региона найти возможность отремонтировать мост раньше.