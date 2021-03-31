Усиление ветра прогнозируется в Иркутской области 1 апреля

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

1 апреля днём в северных районах местами ожидаются порывы юго-западный, северо-западного ветра 15-18 м/с.

Сотрудники МЧС России напоминают жителям и гостям Приангарья: «Не выходите в горы в снегопад и непогоду. Находясь в горах, следите за изменением погоды и откажитесь от выхода на маршрут при получении информации о лавинной опасности. При усилении ветра будьте готовы к возможным плановым отключениям электроэнергии».