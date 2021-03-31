«Сбербанк страхование жизни» признана компанией года в сфере страхования жизни

СК «Сбербанк страхование жизни» стала обладателем гран-при премии «Финансовая элита России 2020» в номинации «Компания года в сфере страхования жизни». Церемония награждения прошла 30 марта в Москве, сообщают в пресс-службе Сбера.

В 2020 году «Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни и оцифровала ряд сервисов постпродажного обслуживания. Компания заключила 1,9 млн новых договоров страхования. Количество действующих договоров составило 3,2 млн, а количество застрахованных клиентов превысило 20 млн человек. Выплаты компании в 2020 году превысили 47 млрд рублей. Совокупные сборы составили 107 млрд рублей.

Премия «Финансовая элита» вручается с 2004 года. Экспертный совет оценивает кандидатов на основе данных ведущих российских рейтинговых агентств, публичных статистических данных, а также экспертных оценках российских экономистов и финансистов.