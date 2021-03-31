В феврале задолженность иркутян по кредитам сократилась

С 17,5% до 16,7% – это наибольший темп сокращения задолженности среди всех регионов РФ.

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа в среднем по России составила 15,9%, увеличившись за год на 1,7 процентных пункта (п.п.) (в феврале 2020 года – 14,2%). В то же время данный показатель снижается уже 3 месяца подряд (в декабре 2020 года – 16,5%).

В свою очередь, средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в феврале 2021 года составил 631 балл.

В феврале 2021 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам были зафиксированы в:

Ханты-Мансийском АО (8,2%),

Республике Татарстан (12,5%),

Удмуртской Республике (13,9%),

Ленинградской обл. (14,5%),

Московской обл. (14,5%).

В свою очередь, самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в:

Ставропольском крае (22,6%),

Волгоградской обл. (20,6%),

Саратовской обл. (19,4%),

Алтайском крае (19,4%),

Самарской обл. (18,9%),

Москве и Санкт-Петербурге (15,2%).

Самая существенная динамика роста доли просроченной задолженности по потребительским кредитам в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в:

Санкт-Петербурге (+5,6 п.п.),

Москве (+4,1 п.п.),

Ставропольском крае (+3,5 п.п.),

Саратовской обл. (+3,1 п.п.),

Волгоградской обл. (+3,0 п.п.).

В то же время в некоторых регионах было зафиксировано небольшое сокращение данного показателя, в том числе, в:

Иркутской обл. (-0,8 п.п.),

Ханты-Мансийском АО (-0,4 п.п.),

Свердловской обл. (-0,3 п.п.),

Кемеровской обл. (-0,2 п.п.).

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение.