В феврале задолженность иркутян по кредитам сократилась

С 17,5% до 16,7% – это наибольший темп сокращения задолженности среди всех регионов РФ.
По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа в среднем по России составила 15,9%, увеличившись за год на 1,7 процентных пункта (п.п.) (в феврале 2020 года – 14,2%). В то же время данный показатель снижается уже 3 месяца подряд (в декабре 2020 года – 16,5%).
В свою очередь, средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в феврале 2021 года составил 631 балл.
В феврале 2021 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам были зафиксированы в:
- Ханты-Мансийском АО (8,2%),
- Республике Татарстан (12,5%),
- Удмуртской Республике (13,9%),
- Ленинградской обл. (14,5%),
- Московской обл. (14,5%).
В свою очередь, самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в:
- Ставропольском крае (22,6%),
- Волгоградской обл. (20,6%),
- Саратовской обл. (19,4%),
- Алтайском крае (19,4%),
- Самарской обл. (18,9%),
- Москве и Санкт-Петербурге (15,2%).
Самая существенная динамика роста доли просроченной задолженности по потребительским кредитам в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в:
- Санкт-Петербурге (+5,6 п.п.),
- Москве (+4,1 п.п.),
- Ставропольском крае (+3,5 п.п.),
- Саратовской обл. (+3,1 п.п.),
- Волгоградской обл. (+3,0 п.п.).
В то же время в некоторых регионах было зафиксировано небольшое сокращение данного показателя, в том числе, в:
- Иркутской обл. (-0,8 п.п.),
- Ханты-Мансийском АО (-0,4 п.п.),
- Свердловской обл. (-0,3 п.п.),
- Кемеровской обл. (-0,2 п.п.).
«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение.