Более 200 кадетов из Иркутской области поступили в высшие учебные заведения Минобороны

41% от общего числа поступивших в вузы военной направленности получили именно кадетское образование. Об этом рассказал министр образования региона Максим Парфёнов.

За четыре года учащимися высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации стали 242 выпускника кадетских корпусов и кадетских классов из Приангарья, начиная с 2017 года.

В текущем учебном году в Иркутском кадетском корпусе имени П.А. Скороходова и Усольском гвардейском кадетском корпусе обучаются 310 человек. Еще 2784 школьников учатся в ста кадетских классах в десяти муниципалитетах (Ангарский городской округ, Шелеховский, Иркутский, Усольский, Киренский районы, города Иркутск, Братск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово).