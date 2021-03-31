«Сбербанк страхование» застраховала грузоперевозки «Детского мира»

СК «Сбербанк страхование» заключила генеральный договор страхования перевозки грузов с крупнейшей сетью магазинов «Детский мир». Страховой защитой обеспечены грузы, перевозимые более 20 транспортно-логистическими компаниями на всех видах транспорта. Максимальная страховая сумма перевозки грузов водным транспортом составляет 11 млн долл. США, на других видах транспорта — 450 тыс. долл. США, сообщают в пресс-службе Сбера.

Маршруты застрахованных перевозок грузов могут быть из различных пунктов Азии, США, Австралии и Европы до пункта или склада таможенного оформления на территории РФ и далее по всей территории России. Грузоперевозки осуществляются автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом.

Больше половины перевозчиков, работающих с «Детским миром», страхуют грузы на блокчейн-платформе «Цунами». Платформа позволяет клиентам самостоятельно выбрать оптимальные условия покрытия наиболее существенных рисков, рассчитать индивидуальную стоимость страхового полиса, заключить договор дистанционно на платформе страховщика и, если наступил страховой случай, урегулировать убытки в кратчайшие сроки.

Сеть магазинов «Детский мир» более 20 лет осуществляет продажу товаров для детей высокого качества. При этом история первого магазина «Детский мир» насчитывает 74 года. Сегодня товары для детей можно найти в 855 магазинах сети «Детский мир» и ПВЗ «Детмир», расположенных в 331 городе России, Казахстана и Беларуси.