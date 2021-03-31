Подтопления в Иркутской области продолжаются

Сегодня в Иркутском районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщают в администрации области.

В настоящее время в Иркутском районе подтоплены приусадебные участки 146 домов, эвакуации населения нет. Проводится информирование жителей о сложившейся ситуации и мерах безопасности.

– На этой неделе ожидается до +15 градусов, понятно, что подтопления будут. Максимально усилим группировку сил и средств, чтобы снизить напряженность. Также рассмотрим вопрос на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, – сказал губернатор.

Помимо этого, Игорь Кобзев поручил местным властям разобраться с границами поселка.

– Что касается ситуации в целом, то всё обстоит так. В зоне бедствия – деревни Грановщина, Столбово, Большежилкино, сёла Урик, Большая Елань и два садоводства города Иркутска. Обстановка в каждом из них под постоянным наблюдением, – заключает губернатор.