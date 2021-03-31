В Иркутске временно ограничат движение большегрузов в весенний период

Они будут действовать с 26 апреля 2021 года по 24 мая 2021 года, сообщают в мэрии Иркутска.

Ограничения касаются следующих объектов: ул. 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта; ул. Трактовая; ул. Олега Кошевого; Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками; от Иннокентьевского моста до границы с городом Иркутском на Качугском тракте (пост ДПС) и от въезда в город с Московского тракта до поворота на с. Мамоны.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог, так как в весенний период из-за избыточного увлажнения снижается несущая способность конструктивных элементов автодорог.