Аэролодка пополнила парк МКУ «Безопасный город» ​​

Парк специализированных спасательных средств МКУ города Иркутска «Безопасный город» пополнился новой аэролодкой «Пиранья-5», сообщают в мэрии Иркутска.

Лодка разработана на Иркутском аэролодочном заводе. Планируется, что «Пиранья-5» будет нести постоянное дежурство в аварийно-спасательной службе МКУ «Безопасный город» и использоваться на всех водных объектах Иркутска.

– Сфера ее использования достаточно широка: это поисково-спасательные работы, заброска специалистов в труднодоступные места, перевозка больных и раненых, доставка грузов, – подчеркнул первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов.