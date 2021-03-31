Зампред Сбера рассказал о новых технологиях в сети устройств самообслуживания банка

О том какими новинками оснащены современные банкоматы рассказал в интервью ТАСС Сергей Мальцев.

– Это, во-первых, бесконтактные технологии. Во-вторых, современные банкоматы работают быстрее. Они позволяют вносить и выдавать до 300 купюр за операцию, – говорит он.

Новые банкоматы также получат персонализированный главный экран. На нем пользователю предложат его «любимые» суммы и провести наиболее частые операции.

– Используемые в наших устройствах технологии помогают клиентам решать житейские проблемы. К примеру, если вы забудете карту в нашем банкомате, мы обязательно пришлём вам сообщение об этом и пригласим в офис забрать карту. У нас много уникальных технологических решений, которые позволяют решать и другие сбойные ситуации. Благодаря комплексу мер и фокусу команды на качестве мы видим постоянное улучшение уровня клиентской удовлетворённости, – заключает Сергей Мальцев.

Нововведения облегчают и работу внутренним службам банка. Сбер первым в мире реализовал технологию, которая позволяет проводить инкассацию без открытия сейфа. Это существенно упрощает процесс инкассации, делает его более безопасным и быстрым.