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Игорь Кобзев: Аэропорт Иркутска необходимо выносить за пределы города

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько будущее иркутского аэропорта.

– Знаю, в регионе об этом говорят уже не один год. Но главное – нет конкретики. Получил поддержку от Александра Васильевича. Он готов на федеральном уровне продвигать реализацию Указа Президента. Аэропорт необходимо выносить за пределы города, – сообщил на своей странице в Инстаграм Игорь Кобзев.

По его словам, нужно определиться куда именно, взвесить все "за" и "против".

– Для этого на контрактной основе в Иркутской области будет работать консультант международного уровня. Его задача – проанализировать потенциальные площадки для строительства, получить предварительное согласование соответствующих ведомств и организаций.

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Напомним, что в  конце декабря «Алмаз» отказался от консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие аэропорта Иркутска.Соответствующее письмо за подписью генерального директора поступило в министерство экономического развития Иркутской области. В письме говорится, что компания выиграла конкурс и была признана победителем, но «в ходе изучения технической документации «Международного Аэропорта Иркутск», были выявлены сведения и данные, требующие дополнительных специальных познаний для приведения в соответствие с конкурсной документацией закупки, что может создать риски для выполнения контракта со стороны ООО «Алмаз», так как данный контракт является социально важным для Иркутской области». Чтобы не ставить под угрозу выполнение социально важного проекта, в целях минимизации рисков, компанией принято решение об отказе от подписания контракта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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