Игорь Кобзев: Для корректировки границ приаэродромной зоны будет создана специальная группа

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько вопрос "седьмой приаэродромной зоны". Принято решение о создании специальной группы.

Санитарная зона была установлена на тех территориях, где превышен уровень шумового, электромагнитного воздействий, концентрация загрязняющих веществ в воздухе. В границы этой зоны попало более 50% площади Иркутска и еще 12 населённых пунктов области.

– Что это значит на практике? Там запрещено строительство жилья, медучреждений, соцобъектов. Это серьёзная проблема, – подчеркнул Игорь Кобзев.

По слова главы региона, он договорился с Александром Нерадько о формировании специальной группу. Туда войдут представители Росавиации, Роспотребнадзора, Правительства области, администрации Иркутска.

– Вместе нам предстоит работать над возможной корректировкой границ, – сообщил он.

Ранее эксперты назвали бомбой замедленного действия для Иркутска приказ Росавиации № 421-п, в соответствии с которым на территории города установлена приаэродромная санитарная зона, где запрещено строительство жилья и социальных объектов. В седьмую подзону было включено больше половины города – в основном, Октябрьский и Правобережный округа, а также муниципальные образования в Иркутском районе: Парфёновка, Малая Топка, Дзержинск, Пивовариха, Плишкино, п. Первомайский, Молодежный, Новая Разводная, Патроны, Новолисиха, Новогрудинина.

По словам заместителя генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике АО «Международный Аэропорт Иркутск» Петра Беликова, аэропорт планирует в ближайшее время провести аукцион на выбор организации, которая разработает проект изменений границ приаэродромной зоны.

– Благодаря этому она может значительно уменьшиться, но участки, которые расположены близко к аэропорту, как, например, ИВВАИУ из нее все же не выйдут, – пояснил Петр Беликов.