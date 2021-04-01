Стоимость недвижимости продолжает расти

В начале 2021 года цены на квартиры в два раза превысили докризисный уровень.

По подсчетам Циан, средняя цена квадратного метра достигла отметки в 72,9 тыс. рублей – это на 5,7% выше, чем по итогам прошлого квартала (68,9 тыс. рублей). В годовой динамике (относительно 1 кв. 2020 года, еще допандемийного периода, текущая цена выше на 17,2% (тогда средний “квадрат” стоил 62,2 тыс. рублей).

Основной рост цен в квартале пришелся на февраль 2021 (+2,6% относительно предыдущего месяца). В январе и марте прирост был на уровне полутора процентов.

Средний бюджет предложения на вторичном рынке в целом по РФ (города с населением от 100 тыс. человек) составляет сегодня 4,16 млн рублей при площади в 57,2 кв. м. За квартал бюджет вырос на 60 тыс. рублей, за год – на 600 тыс. рублей (+16,7 %).

Отметку в 170 тыс. рублей за «квадрат» преодолели 4 российских города

Рост цен наблюдается практически по всей стране. Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в Москве показала меньший рост, чем в целом по РФ: за прошедший квартал средняя стоимость кв. м увеличилась на 1,6% - до 257,6 тыс. р. В городах Московской области (с населением от 100 тыс. человек) стоимость составляет в среднем 121,7 тыс. р. (+6,8% за квартал и +22,3% за год).

Подмосковье дорожает быстрее, чем столица

Циан связывает это с частичным перераспределением спроса как по причине увеличения цен на жилье (что ведет к смещению предпочтений по локациям), так и большему количеству сотрудников «на удаленке», которые теперь менее привязаны к центру города и могут рассматривать в том числе более удаленные локации.

В 1 кв. 2021 года в Московской области впервые появились города, в которых цена «квадрата» превысила в среднем 170 тыс. р. Это Реутов (176,1 тыс. р.) и Красногорск (173,7 тыс. р.). Еще год назад средняя цена кв. м в этих городах только приближалась к отметке в 150 тыс. р. Сегодня же более 150 тыс. р. за «квадрат» - уже в семи городах Подмосковья.

В целом по России на втором месте по стоимости кв. м на вторичном рынке – Сочи с показателем в 180,2 тыс. р., что связано не только с высоким спросом на недвижимость на фоне закрытых границ и «удаленки», но и ограничений на точечную застройку. Всего за квартал «квадрат» в Сочи вырос в цене на 6%. На третьем месте (без учета городов Московской области) – по-прежнему Санкт-Петербург с показателем в 157,1 тыс. р. (+5,9% за квартал).

Вторичная недвижимость в регионах (вне столичных агломераций) выросла в цене за квартал на 5,3%, за год – на 15,3% - до 62,3 тыс. рублей. Из них в городах-миллионниках (Москва и Санкт-Петербург в статистике не учитываются) стоимость за квартал увеличилась на 4,5%, за год – на 15,3%. Наибольший рост за месяц и за год – в Казани, Омске (+7% за квартал).

Города с численностью населения от 500 тыс. до миллиона увеличились в стоимости квадратного метра за квартал на 4,7%, за год – на 15,5% - до 65,1 тыс. рублей за кв. м. Наибольший рост за квартал - в Томске, Пензе. Таким образом, наиболее «скромные» показатели роста цен наблюдаются в столице, тогда как большинство остальных городов прибавили в цене значительнее по стоимости «квадрата».

Цены на «вторичку» растут по всей России

По подсчетам Циан, из 142 городов, попавших в выборку (с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир), только в шести по итогам квартала отмечена околонулевая динамика или даже минимальное снижение в пределах 1%. Среди городов с населением от 500 тыс. человек в данный список вошел Ростов-на-Дону (-0,3%), где в годовой динамике прирост составил 6%. Наибольший рост – в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, где действует программа «дальневосточной ипотеки».

Именно в Дальневосточном ФО - самая высокая стоимость кв. м. на вторичном рынке, за прошедший год прирост составил почти 22%. Еще год назад лидером по средней цене по городам был Центральный округ. Самая доступная «вторичка» сегодня – в Северо-Кавказском и Приволжском ФО.

Средняя стоимость «новинок» выросла на 19%

По подсчетам Циан, в 1 кв. 2021 года вторичный рынок недвижимости пополнился аналогичным числом новых квартир, как и в 1 кв. прошлого года (-1% по сравнению с 1 кв. 2020). В 78 городов из 142 количество нового предложения, вышедшего в продажу, снизилось.

В то же время средняя стоимость «новинок» существенно выросла: в 2021 году она составила 73,9 тыс. р. – это на 19% выше средней стоимости кв. м нового предложения в 1 кв. 2020 года (61,9 тыс. р.). Более чем на треть новое предложение стало дороже в Улан-Удэ, Чите, Курске, Омске, Петрозаводске, Петропавловск-Камчатском, Череповце, Благовещенске.

Текущий объем предложения на вторичном рынке - на 12% выше, чем кварталом ранее (что также свидетельствует об охлаждении спроса). В годовой динамике – прирост на 4%. Почти половина всего предложения сосредоточена в городах-миллионниках (42%). Годом ранее доля была чуть выше – на уровне 46%.

В отличие от всего рынка, отдельно по городам-миллионникам ситуация обратная: количество доступных объектов сегодня ниже на 4%, чем еще год назад. Снижение объема предложения более чем на 10% зафиксировано в следующих крупнейших городах: Москва, Омск, Самара, Челябинск, Санкт-Петербург и Волгоград.

«В конце первого квартала было заметно замедление роста цен на вторичное жилье, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Если в феврале в сравнении с предыдущим месяцем стоимость увеличилась по РФ на 2,6%, то в марте – только на 1,5%. Играет роль и восстановление объема предложения и рост ключевой ставки, который приведет к удорожанию ипотеки. С другой стороны, вторичный рынок недвижимости получит значительный бонус после завершения программы льготного кредитования на первичном рынке – часть покупателей перейдут в сегмент уже готового жилья, поскольку условия кредитования для “первички” будут уже не столь выгодными. Это поддержит вторичный рынок, однако прошлогодних ценовых рекордов не стоит ждать».