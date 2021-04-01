Мультимедийный сервис Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии «Оскар» в прямом эфире

93-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2020 год будет эксклюзивно транслироваться в мультимедийном сервисе Okko, сообщают в пресс-службе Сбера.

29 марта 2021 года. Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проведет эксклюзивную прямую трансляцию 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которая пройдет 26 апреля в 3:00 по московскому времени.

Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Кроме того, позже в сервисе появится специальная полуторачасовая версия церемонии, включающая самые яркие и важные моменты.

Номинанты на соискание премии «Оскар» были объявлены в середине марта. В категории «Лучший фильм», которая по традиции считается самой престижной, представлены «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла». За награду в номинации «Лучшая мужская роль» поборются Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Стивен Ян, на награду в категории «Лучшая женская роль» претендуют Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган. Надежда от России – картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в итоговый список номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» не попала. Полный список номинантов доступен на сайте американской киноакадемии.

Продюсерами трансляции 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» стали двукратная номинантка премии Стейси Шер, обладательница «Эмми» за организацию «Грэмми-2019» Джесси Коллинз и Стивен Содерберг, на счету которого – статуэтка за режиссуру фильма «Траффик».

«Церемония вручения наград премии «Оскар» – это важнейшее событие в мире кино», – говорит Максим Евдокимов, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko, – «Мы уверены, что киноманы и ценители кинематографического искусства успели соскучиться по масштабным и красивым церемониям, поэтому рады, что «Оскар» наши пользователи увидят в реальном времени вместе со всем миром! Для нас становится хорошей традицией предоставлять пользователям возможность быть частью крупнейших индустриальных мероприятий».

Live-трансляция церемониии вручения наград премии «Оскар» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko без дополнительной платы в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайте okko.tv.