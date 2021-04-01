РУСАЛ за 10 лет направил более 1 млрд долларов в экологические проекты

Компания вложила в природоохранные проекты более 1 млрд долларов в период 2011-2020 гг., сообщают в пресс-службе РУСАЛа.

Модернизация началась по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Благодаря последовательно реализуемым экологическим мероприятиям за последние 10 лет объем выбросов предприятий компании сократился почти на 20%, сбросы промышленных сточных вод снизились более чем в два раза, при этом потребление пресной воды сократилось на треть.

Таких показателей удалось достичь благодаря внедрению современных наилучших доступных производственных и природоохранных технологий в рамках модернизации и развития действующего производства. В 2020 году компания продолжила работать над достижением стратегических экологических целей. Так, в прошлом году технология «ЭкоСодерберг» на 100% была внедрена на Красноярском алюминиевом заводе и продолжаются работы по ее внедрению на предприятиях в Братске, Шелехове и Новокузнецке.

Перешел в стадию тиражирования опытный участок электролизеров, работающих на обожженных анодах, на Новокузнецком алюминиевом заводе. Кроме того, на НкАЗе, БрАЗе и ИркАЗе ведется модернизация существующих газоочистных установок с внедрением современных и более эффективных установок «сухой» очистки газа, разработанных инженерами РУСАЛа. Совместно с партнерами по производству пеков компания продолжает переводить мощности на более экологичное сырье – экопек, что позволило не только частично заместить импортные поставки, но и снизить выбросы вредных полиароматических веществ.

– Результаты, которых РУСАЛ достиг в области улучшения экологического профиля своих предприятий за последние 10 лет, действительно достойные. Это стало возможным благодаря комплексной программе, которую компания реализует для снижения воздействия своих производств на окружающую среду, в том числе разрабатывая и внедряя собственные ноу-хау. Такой подход является неотъемлемой частью стратегии компании, и, естественно, мы продолжим развиваться в выбранном направлении, – отметил директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа Иван Ребрик.