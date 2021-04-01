Чаще всего в России появляется бизнес в сфере грузоперевозок и такси

АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) рассказало, какой бизнес чаще всего открывают россияне. Для подсчёта данных компания проанализировала 100 тыс. ИП и ООО, открытых в 2020-м с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта.

Согласно аналитике за 2020 год, самая популярная форма регистрации бизнеса в России — ИП (75%). В качестве индивидуальных предпринимателей регистрируются 40% женщин и 60% мужчин. ООО предпочитает открывать 25% россиян. Среди них — 32% женщин и 68% мужчин.

В целом чаще открывают бизнес мужчины — их доля от общего числа регистраций бизнеса составляет 62%, женщин — 38%.

В сферах бизнеса по количеству новых регистраций лидируют грузоперевозки (6,4%), деятельность такси (5,9%), строительство зданий (4,9%), розничная торговля пищевыми продуктами (3,1%) и розничная торговля через интернет (2,4%).

При этом ООО чаще открывают в сфере деятельности такси (5,8%), грузоперевозок (5,5%), строительства зданий (2,5%) и переездов (1,3%). А ИП — в розничной торговле пищевыми продуктами (2,8%), строительстве зданий (2,4%), розничной торговле через интернет (2,2%) и сфере парикмахерских услуг и салонов красоты (2,1%).

По количеству регистраций бизнеса в регионах лидирует Москва и область — 7% и 6% соответственно, на втором месте — Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан (4%), на третьем — Самарская область и Краснодарский край (3%).

— Более 170 000 ИП и ООО в России зарегистрировано через сервис "Деловой среды". Наша компания помогает предпринимателям знаниями и сервисами, чтобы каждый мог легко начать и развить своё дело. Чтобы сделать старт бизнеса проще и легче, мы максимально упростили процесс его регистрации. С помощью нашего сервиса предприниматели могут открыть ИП и ООО самостоятельно и без госпошлины — полностью онлайн либо с одним визитом в банк или офис партнёров. Уникальность нашего сервиса ещё и в том, что после регистрации можно бесшовно и дистанционно открыть расчётный счёт в банке, — Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда».

Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта от «Деловой среды» позволяет зарегистрировать ИП или ООО полностью онлайн. Чтобы открыть своё дело дистанционно, нужно быть клиентом СберБанка старше 18 лет, иметь паспорт гражданина РФ и биометрический загранпаспорт, а также смартфон с ОС Android 5.0+ с функцией NFC или iOS 13.0+. Если отсутствует биометрический загранпаспорт, на Android отсутствует функция NFC или iOS более низкой версии, потребуется всего лишь один визит в банк или офис партнёра для подтверждения личности.

В обоих случаях не нужно платить госпошлину за открытие ИП и ООО, а сам сервис не взимает платы. Кроме того, после регистрации бизнеса можно бесплатно и дистанционно открыть расчётный счёт в банке. Подробнее о сервисе — на сайте https://rbo.dasreda.ru.