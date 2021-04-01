Аэропорт Братска продадут с долгами в 3 млрд рублей

Аэропорт Братска выставлен на торги, сообщает Интерфакс. Заявки на аукцион принимаются до 5 апреля, а уже 9 апреля можно узнать, кто будет новым собственником. Аэропорт оценен почти в 500 млн рублей, но его долги в 6 раз больше стоимости аэропорта, пишет «Независимая газета».

Выручка ПАО "АэроБратск" за 9 месяцев 2020 года составила 743,46 млн рублей, чистая прибыль – 61,141 млн рублей. Данные по итогам прошлого года не опубликованы.

Накануне ход реконструкции аэропорта проверяли руководитель Росавиации Алексадр Нерадько и губернатор региона Игорь Кобзев. В адрес строителей, сорвавших сроки ремонта, прозвучало много нелестных слов. Обсуждалась даже возможность разрыва госконтракта.

Журналисты «Независимой газеты» выяснили, что долги аэропорта в 6 раз превышают его стоимость. Их общий размер – более 3 млрд рублей. Огромный долг, пишет газета, появился, когда "небезызвестная авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая со скандалом обанкротилась в 2018 году, перед этим успела взять кредит в 3 млрд руб. под поручительство АО «Аэробратск» (оператор аэропорта Братска). После банкротства «ВИМ-Авиа» в отношении АО «Аэробратск» было возбуждено исполнительное производство на более чем 3 млрд руб.".