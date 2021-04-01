Опубликована онлайн-программа «КНИГАМАРТА»

В Иркутске стартовал международный книжный фестиваль «КНИГАМАРТ» — впервые его события можно смотреть онлайн, сообщают в правительстве области.

Оргкомитет представляет подборку ключевых мероприятий, к которым можно присоединиться прямо из дома. Зрители онлайн-трансляций могут не только смотреть события, но и задать вопросы спикерам «КНИГАМАРТА».

31 марта, среда

17:00-18:00 Открытие выставки детской книжной графики русского художника Фёдора Лемкуля «Единица измерения — Лемкуль» в Молчановке и первая кураторская экскурсия эксперта-искусствоведа Ирины Великодной.

18:00-19:00 Встреча с Андреем Аствацатуровым — филологом, писателем, журналистом и автором 100 научных статей, посвящённых проблемам английской и американской литературы XIX—XX веков.

21:00-22:00 Презентация новой книги Дины Рубиной. Классик современной российской прозы представит иркутянам книгу «Одинокий пишущий человек» — роман-признание автора о самой себе, своей семье, судьбе и времени, книгу-рассуждение о писательском мастерстве.

1 апреля, четверг

15:00-16:00 Лекция «Эпидемии прошлого и настоящего» Алексея Паевского — научного журналиста, сооснователя портала «Нейроновости.ру», соавтора книг «Смерть замечательных людей» и «Вообще ЧУМА! история болезней от лихорадки до Паркинсона».

18:30-20:00 Круглый стол о современной литературе с участием новых звёзд русской прозы — писателей Аллы Горбуновой, Александра Пелевина и Мршавко Штапича.

20:00-21:00 Презентация нового романа Михаила Гиголашвили — лауреата премии «Большая книга», прозаика и грузинского художника. Автор представит романстранствие «Кока», в котором узнаваемый молодой герой из «Чёртова колеса» продолжает свои поиски. Это книга о нравах эпохи и воспоминание о Грузии: притягательной, ароматной, знакомой с детства, наполненной счастьем.

2 апреля, пятница

14:30-15:40 Видеопрезентация выставки «Андрей Дмитриевич Сахаров — человек эпохи» о жизни и деятельности учёного, академика АН СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника и общественного деятеля.

17:00-18:30 Круглый стол «Как создать своё издательство?» с участием представителей независимых книжных издательств — Шаши Мартыновой («Додо Пресс»), Артёма Фаустова («Все свободны»), Алексея Докучаева (Individuum и Popcorn Books).

20:00-21:00 Презентация книги кинокритика Антона Долина, в которой автор комментирует и подробно разбирает каждую серию «Твин Пикса» Дэвида Линча, а также полнометражный фильм «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» и вырезанные сцены.

3 апреля, суббота

16:00-17:00 Встреча с Ириной Фуфаевой — автором книги о феминитивах «Как называются женщины», которая попала в шорт-лист премии «Просветитель».

19:00-20:00 Встреча с Мариной Степновой — автором романов «Сад», «Женщины Лазаря» (премия «Большая книга»), «Хирург», «Безбожный переулок» и сборника «Где-то под Гроссето».

21:00-23:00 Библиотечное ток-шоу «Ночной Шмидт» в Молчановке с участием прозаика, эссеиста и переводчика Алексея Поляринова.

Полная программа фестиваля — на сайте knigamart38.ru. Там же можно посмотреть события, которые пройдут офлайн в Молчановке (ул. Лермонтова, 253) — на них нужно записываться по телефону +7 964 118 50 66.

В 2021 году «КНИГАМАРТ» проходит при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и Иркутской нефтяной компании. Организаторы фестиваля — Иркутская областная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, фонд поддержки НКО «Новый Альянс», АНО «Центр культурных инициатив „Буквица“».