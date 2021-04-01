Как жители Иркутской области разыгрывают коллег по работе

В целом в компаниях Иркутской области не принято разыгрывать друг друга на 1 апреля, только 27% жителей региона в этот день подшучивают над коллегами.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в преддверии всемирного дня смеха, который отмечается во многих странах, провела опрос соискателей из Иркутской области, и выяснила, разыгрывают ли они своих коллег и что это были за шутки.

Но если сравнивать с другими регионами Сибири, то иркутяне – самые веселые люди, например, в Кемеровской области 1 апреля готовы подурачиться только 10% жителей региона. Мужчины чаще готовы принять участие в таких развлечениях, чем женщины (39% и 27%).

В основном, шутки были смешные и поддерживали настроение (67%), еще 25% оценили их нейтрально - «не смешные, не обидные», а 5% сообщили, что розыгрыши были обидными. Больше всего подшучивание над коллегами практикуется среди рабочего персонала, сотрудников ресторанов, гостиниц, туризма и безопасности. Реже всего в таких активностях готовы принимать участие административные работники, сотрудники сферы закупок и юристы.

«Опрос показал, что самыми распространенными розыгрышами являются шутки про белую спину, подмена сахара на соль, а также история про спущенное колесо. Кроме того, офисные сотрудники, чтобы отметить день смеха, заклеивают сенсор компьютерной мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах, еще одну зарплату или премию, меняют картинку на рабочем столе компьютера. Фантазия безгранична: некоторые в печенье орео вместо крема добавляют зубную пасту», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.