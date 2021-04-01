Производители приостановили поставки сахара в торговые сети

Они ждут субсидию за реализацию продукции по фиксированной цене с 1 апреля, сообщают Известия.

Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Проблемы начались после объявления о том, что кабмин готов выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг.

Изготовители надеются возобновить торги после получения от правительства компенсации в 5 рублей за 1 кг, пояснили собеседники издания. Запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сокращаются. Но ритейлеры утверждают, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при покупках товаров по фиксированным ценам. В Минсельхозе оценивают ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают дефицита продукции.