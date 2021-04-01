Названы 16 приложений для предустановки на смартфоны в России

В их числе софт «Яндекса» и Mail.ru, сообщает РБК.

В России вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства.

Наибольшее количество программ должно быть предустановлено на смартфоны и планшеты:

браузеры;

поисковые системы;

социальные сети;

мессенджеры;

сервисы электронной почты;

картографические и навигационные сервисы;

голосовые помощники;

новостные агрегаторы;

антивирусы;

офисное ПО;

аудиовизуальные сервисы;

программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;

приложение платежного сервиса «Мир»;

облачные хранилища;

приложение «Госуслуги»;

«программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

Перечень конкретных приложений, рекомендованных для предустановки, определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Список был утвержден постановлением правительства. Большая часть из них — это сервисы Mail.ru и «Яндекса», из соцсетей предложны «Одноклассники» и «ВКонтакте», также есть программы «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир».

При продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц будет накладывается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на организации — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.