Названы 16 приложений для предустановки на смартфоны в России

В их числе софт «Яндекса» и Mail.ru, сообщает РБК.
В России вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства.
Наибольшее количество программ должно быть предустановлено на смартфоны и планшеты:
- браузеры;
- поисковые системы;
- социальные сети;
- мессенджеры;
- сервисы электронной почты;
- картографические и навигационные сервисы;
- голосовые помощники;
- новостные агрегаторы;
- антивирусы;
- офисное ПО;
- аудиовизуальные сервисы;
- программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;
- приложение платежного сервиса «Мир»;
- облачные хранилища;
- приложение «Госуслуги»;
- «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».
Перечень конкретных приложений, рекомендованных для предустановки, определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Список был утвержден постановлением правительства. Большая часть из них — это сервисы Mail.ru и «Яндекса», из соцсетей предложны «Одноклассники» и «ВКонтакте», также есть программы «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир».
При продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц будет накладывается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на организации — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.