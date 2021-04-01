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Названы 16 приложений для предустановки на смартфоны в России

В их числе софт «Яндекса» и Mail.ru, сообщает РБК.

В России вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства.

Наибольшее количество программ должно быть предустановлено на смартфоны и планшеты:

  • браузеры;
  • поисковые системы;
  • социальные сети;
  • мессенджеры;
  • сервисы электронной почты;
  • картографические и навигационные сервисы;
  • голосовые помощники;
  • новостные агрегаторы;
  • антивирусы;
  • офисное ПО;
  • аудиовизуальные сервисы;
  • программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;
  • приложение платежного сервиса «Мир»;
  • облачные хранилища;
  • приложение «Госуслуги»;
  • «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

Перечень конкретных приложений, рекомендованных для предустановки, определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Список был утвержден постановлением правительства. Большая часть из них — это сервисы Mail.ru и «Яндекса», из соцсетей предложны «Одноклассники» и «ВКонтакте», также есть программы «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир».

При продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц будет накладывается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на организации — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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