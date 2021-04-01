В Хомутово еще 25 участков попали в зону подтопления

Таким образом, количество подворий, пострадавших от талых вод, в населенном пункте достигло 85, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В лучшую сторону изменилась обстановка в селе Урик, где за ночь вода ушла с 4 участков, и подтопленными остаются 4 участка. В деревне Грановщине, в результате проведенных работ, от воды освобождены 11 участков, на данный момент подтопленных подворий и огородов нет. В деревне Столбово остаются подтопленными 2 приусадебных участка.

В Иркутске разлившимся ручьём Солонянка остаются подтопленными 42 участка в садоводстве «Светлый», 29 участков в садоводстве «Текстильщик» и 6 участков в садоводстве «Кооператор».

В Нижнеудинске в зоне подтопления талыми водами оказались 30 придомовых территорий и огородов в разных частях города. В Усольском районе в результате проведенных работ – запруды вод на полях и отсыпки территории – в селе Биликтуй от воды освобожден 21 участок, на данное время подтопленных участков нет. В селе Большая Елань подтоплены 5 участков, 1 участок в деревне Большежилкино.