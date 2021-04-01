С 1 апреля на 3,4% индексируются социальные пенсии

В Иркутской области перерасчет произведут 90 385 получателям, сообщают в ПФР Иркутской области.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также индексируются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

В Иркутской области, по предварительным расчетам, средний размер социальной пенсии после повышения составит 10 961 рублей.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 16 963 рублей и инвалидам с детства I группы - 16 926 руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 36 339 рублей и 47 309 рублей соответственно.