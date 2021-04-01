Уровень воды в районе пади Грязнуха в Иркутске начал снижаться

На сегодня остаются подтопленными территории в СНТ «Светлый» и «Текстильщик». Об этом доложил директор МУП «Иркутск Автодор» Михаил Малыхин.

Подъем уровня воды в СНТ «Кооператор» начался накануне. По информации МКУ города Иркутска «Безопасный город» подтопленных домов нет, эвакуация жителей не требуется. На месте в круглосуточном режиме дежурят спасатели. Производится обследование местности с помощью беспилотников. В случае, если потребуется эвакуация жителей, комитетом по управлению Правобережным округом подготовлены пункты временного размещения для пострадавших.

В лучшую сторону изменилась обстановка в селе Урик, где за ночь вода ушла с 4 участков, и подтопленными остаются 4 участка. В деревне Грановщине, в результате проведенных работ, от воды освобождены 11 участков, на данный момент подтопленных подворий и огородов нет. В деревне Столбово остаются подтопленными 2 приусадебных участка.