Сбер создает «уникальный запах» продуктов банка

Компания опубликовала вакансию парфюмера, сообщает Forbes.

Он должен будет подарить продуктам банка «новое измерение» — аромат. Банк ищет специалиста, который создаст «уникальный запах» парфюмерных композиций, посвященных банковскому делу, кино, музыке, еде и умным гаджетам

В задачи сотрудника войдут создание «нестандартного аромата в соответствии с идеей заказчика», составление брифа для производства и контроль за его выполнением, а также оказание экспертной поддержки маркетологам Сбера в продвижении нового аромата на парфюмерном рынке. Банк указывает, что соискатель должен быть готов в дальнейшем развивать линейку СберАромат и создавать парфюмерные композиции, посвященные банковскому делу, кино, музыке, еде и умным гаджетам.