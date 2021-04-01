Audi можно арендовать за 67 тыс. рублей

Volkswagen Group Rus объявила о запуске сервиса подписки в России на автомобили в сотрудничестве с каршерингом BelkaCar, сообщает Mail авто.

Первыми автомобилями, доступными по подписке Audi Drive, станут Audi A4, Audi A6 и Audi Q3 в исполнении Premium; Audi A5 Coupe, Audi A5 Sportback, Audi Q7 в исполнении Advance и Audi Q8 в исполнении Sport. В дальнейшем список предлагаемых моделей пообещали расширить.

Стоимость подписки следующая: