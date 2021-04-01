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Audi можно арендовать за 67 тыс. рублей

Volkswagen Group Rus объявила о запуске сервиса подписки в России на автомобили в сотрудничестве с каршерингом BelkaCar, сообщает Mail авто.

Первыми автомобилями, доступными по подписке Audi Drive, станут Audi A4, Audi A6 и Audi Q3 в исполнении Premium; Audi A5 Coupe, Audi A5 Sportback, Audi Q7 в исполнении Advance и Audi Q8 в исполнении Sport. В дальнейшем список предлагаемых моделей пообещали расширить.

Стоимость подписки следующая:

  • Audi A4 — 67 900 рублей в месяц (814 800 рублей в год)
  • Audi A5 Coupe — 69 900 рублей в месяц (838 800 рублей в год)
  • Audi A5 Sportback — 69 900 рублей в месяц (838 800 рублей в год)
  • Audi A6 — 91 900 рублей в месяц (1 102 800 рублей в год)
  • Audi Q3 — 74 900 рублей в месяц (898 800 рублей в год)
  • Audi Q7 — 109 900 рублей в месяц (1 318 800 рублей в год)
  • Audi Q8 — 128 900 рублей в месяц (1 546 800 рублей в год)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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