Какие законы вступят в силу в апреле

Нововведения коснулись налогов, ИП и дистанционки, сообщает РБК.

Авиасообщение

С 1 апреля откроется авиасообщение России с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

Дистанционный режим

Работники старше 65 лет не смогут больше оформлять «карантинные больничные» в связи с тем, что с 1 апреля перевод на дистанционный режим работы носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Электронный кошелек

С 1 апреля пополнять анонимные электронные кошельки можно только с привязанного банковского счета. Ранее ЦБ временно допускал пополнение наличными электронных кошельков, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay.

Банковские переводы

С 1 апреля 2021 года до 30 июня 2022 года ЦБ вводит нулевые тарифы на переводы денег между физлицами по системе быстрых платежей. Без комиссии возможен перевод до 100 тыс. руб., при переводе больших сумм комиссия не должна превышать 0,5%.

Налоги

30 апреля истекает срок подачи декларации о доходах за 2020 год для физлиц, ИП, нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой.

ИП

С 26 апреля юрлица и ИП смогут в течение семи рабочих дней сообщать в налоговую об изменениях данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Ранее на эту процедуру давалось три рабочих дня. Сообщать в инспекцию надо будет при изменении наименования компании, адреса, электронной почты, ОКВЭД, размера уставного капитала, а также смене директора и других сведений.