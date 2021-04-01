Азиатско-Тихоокеанский банк получил 1,86 млрд чистой прибыли по РСБУ за 2020 г.

«Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) (далее – Банк) показал положительные финансовые результаты согласно российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2020 года. Чистая прибыль Банка составила 1,86 млрд рублей (неконсолидированные данные, с учетом СПОД). Отчетность подтверждена аудиторской компанией KPMG.

Ключевые факты 2020 года:

чистая прибыль за отчетный период составила 1,86 млрд рублей;

объем собственных средств (капитала) банка вырос на 19% и достиг 15,4 млрд рублей;

активы выросли на 37%, банк вошел в ТОП-50 российских Банков по размеру активов.

«Несмотря на объективно непростой 2020-й финансовый год, чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка по его итогам приблизилась к 2 млрд рублей. Наша бизнес-модель доказала свою устойчивость к изменяющимся условиям внешней среды»,

- прокомментировал результаты работы Банка Председатель Правления Алексей Коровин.

Ключевые показатели эффективности Банка за 2020 год:

Рентабельность активов (ROA) 1,6% Рентабельность капитала (ROE) 11,2% Чистая процентная маржа (NIM) 8,1% Стоимость риска (CoR) 2,0% Операционная эффективность (Cost/Income) 63,1%

По итогам 2020 года Банком получена чистая прибыль в размере 1,86 млрд рублей, прибыль до резервов и налогообложения составила 4,2 млрд рублей. Рентабельность активов (ROA) по итогам года составила 1,6%, что соответствует отраслевому показателю по банковской системе РФ.

Капитал Банка рос опережающими темпами до 15,4 млрд рублей (+19% за год); по состоянию на 1 января 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,6%, что свидетельствует об эффективном использовании капитальной базы в соответствии с концепцией стратегического развития банка. Банк соблюдает все установленные регулятором требования по надбавкам к достаточности капитала. В 2020 году Банк показал высокую эффективность в работе с проблемными и непрофильными активами, образованными преимущественно операциями предыдущих периодов (до санации). За счет проведения мероприятий по взысканию и уступке прав требований удалось значительно улучшить структуру баланса Банка. Проблемная задолженность (стадия 3) в кредитном портфеле за 2020 год сократилась на 8 млрд руб. или на 40%.

Чистый процентный доход от размещения средств в 2020 году составил 11,2 млрд руб. Основным драйвером данного вида доходов явился рост клиентского кредитного портфеля, в особенности ипотеки, портфель которой вырос в 3,7 раза за отчетный период. Чистая ссудная задолженность клиентов за вычетом резервов на возможные потери в 2020 году выросла на 28,3% и составила 81,4 млрд руб. Стоимость риска (CoR) при этом составила 2,0%, что соответствует профилю кредитного портфеля Банка.

Процентные расходы в 2020 году снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, при этом объем привлеченных средств клиентов за 2020 год вырос на 42%, чему в значительной степени способствовал рост остатков средств корпоративных клиентов. Ресурсная база банка остается рыночной и диверсифицированной. Соотношение розничных и корпоративных пассивов Банка на конец 2020 года составляет 60 на 40%. Сумма клиентских остатков на текущих счетах корпоративных клиентов за 2020 год выросла на 52%, а их доля в совокупных клиентских пассивах выросла на 5 п. п. до 20%. Это позволяет банку поддерживать комфортную стоимость фондирования, сохраняя сравнительно высокий уровень процентного спрэда.

Чистый комиссионный доход Банка вырос по сравнению с предыдущим годом на 18,7% и составил 2,9 млрд рублей. Отношение чистого комиссионного дохода к средним активам банка (комиссионная маржа) по итогам 2020 года достигло 2,5% и отражает движение банка в сторону развития транзакционных продуктов.

Операционные расходы в 2020 году снизились на 26,0% и составили 8,0 млрд рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в 2020 году составило 63,1%.