Рестораны с iiko теперь могут принимать платежи через сервис «Плати QR» от Сбера

Сэкономить на эквайринге и обеспечить новый уровень сервиса теперь могут кафе и рестораны, использующие систему автоматизации бизнеса iiko. Благодаря интеграции с сервисом Сбера «Плати QR» можно оплатить счёт, не дожидаясь официанта.

Для этого достаточно отсканировать QR-код на чеке в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, покупателю доступны и другие сценарии оплаты, в том числе сканирование QR-кода покупателя кассиром и покупателем QR-кода на экране кассы. Для ресторана комиссия за платёж будет меньше, чем при «классическом» эквайринге.

Сервис приёма оплаты по QR-коду «Плати QR», запущенный в августе 2019 года, позволяет принимать безналичные бесконтактные платежи без использования банковского оборудования и подключения к электросети.

iiko — удобное и надёжное решение, которым пользуются заведения различного характера: от крохотных баров и кофеен до крупных ресторанных сетей с сотнями точек и развитой франшизой, от кафе на фудкорте до ресторанов высокой кухни, от проектов доставки готовой еды до гастромаркетов. Касса, склад, персонал, гости, кухня, финансы, отчётность, маркетинг — всё это входит в систему. От других решений для автоматизации ресторанов iiko отличает наличие автоматического управленческого цикла, который позволяет существенно снизить издержки бизнеса, исключить влияние человеческого фактора на процессы и освободить руководителя от решения рутинных задач. iiko использует более 35 000 ресторанов в 44 странах мира.