ВТБ начал обрабатывать платежи за ЖКУ в Подмосковье

ВТБ начал сотрудничество с МосОблЕИРЦ в части эквайринга онлайн-платежей для жителей домов, находящихся под управлением УК «ПИК-Комфорт». Ежемесячно банк будет обрабатывать коммунальные платежи на сумму около 3 млрд рублей.

Оплатить онлайн коммунальные услуги жителям домов под управлением УК «ПИК Комфорт» можно на сайте или в мобильном приложении «ПИК-Комфорт». Платежи для клиентов проводятся без комиссии, при этом перечисление средств в адрес МосОблЕИРЦ занимает не более одного рабочего дня — статус платежа отображается в личном кабинете пользователей приложения. Также пользователи получают новую возможность оплаты коммунальных услуг с помощью приложений Pay на смартфоне, то есть для перечисления средств не потребуется вводить данные банковской карты.

Всего в рамках сотрудничества с МосОблЕИРЦ и «ПИК-Комфорт» банк будет обрабатывать коммунальные платежи владельцев 500 тыс. квартир, оборот по ним составит ежемесячно порядка 3 млрд рублей — это 20% рынка Подмосковья.

«Можно констатировать, что времена, когда жителям многоквартирных домов приходилось ежемесячно выстраиваться в очереди перед кассами с квитанциями ЖКУ, ушли в прошлое. Сегодня оплатить все коммунальные услуги можно в несколько кликов на сайте или в приложении управляющей компании, а ускоренная цифровизация всех процессов в период пандемии и рост проникновения гаджетов только ускорили этот тренд. Теперь для полумиллиона жителей Подмосковья перечисление платежей за ЖКУ станет еще более быстрым и комфортным — благодаря нашему сотрудничеству с МосОблЕИРЦ и „ПИК-Комфорт“ они смогут оплатить коммунальные услуги в два-три касания с помощью приложений Pay на смартфоне», — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.