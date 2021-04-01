ВШМ СПбГУ при поддержке ВТБ проведет конференцию «Менеджмент Будущего» для лучших студентов

1–3 апреля в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке ВТБ пройдет IX конференция «Менеджмент Будущего». 200 лучших студентов страны встретятся с руководителями ведущих российских компаний в дистанционном формате и обсудят тенденции трансформации и развития предприятий в условиях новой бизнес-эпохи. В числе спикеров в этом году будут Андрей Костин, Дмитрий Морозов, Ольга Дергунова, Дмитрий Крутов и многие другие.

«ВШМ СПбГУ — это бизнес-школа, где лидеры обучают лидеров. Профессионалы самого высокого международного уровня передают здесь знания и опыт самым талантливым и амбициозным студентам — тем людям, которые в будущем станут успешными руководителями. Поддерживая ВШМ СПбГУ на протяжении многих лет и активно участвуя в ее жизни, ВТБ вносит вклад в развитие страны, в формирование нового поколения топ-менеджеров», — рассказал Андрей Костин, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО).

Конференция «Менеджмент будущего», созданная и ежегодно организуемая студентами ВШМ СПбГУ, за девять лет существования зарекомендовала себя как важное карьерное мероприятие для будущих менеджеров. В 2021 году конференция пройдет в онлайн-формате. По итогам трех этапов отбора в конференции из порядка 2,5 тысяч претендентов примут участие 200 лучших русскоговорящих студентов, представляющих 44 ВУЗа из 19 городов России и 8 стран мира. Среди них учащиеся по направлениям экономика и финансы, менеджмент, точные, естественные, гуманитарные науки и IT.

«Задача ВШМ СПбГУ — не только воспитать новое поколение менеджеров с гибким мышлением, широким кругозором и развитыми практическими навыками, способных работать в междисциплинарных командах, но и обеспечить взаимодействие с будущими работодателями. Конференция „Менеджмент Будущего“ — отличная площадка для обмена мнениями и налаживания связей между лидерами среди студентов и лидерами в бизнесе. Вместе мы создаем знания, развиваем лидеров и меняем мир к лучшему», — отметила Ольга Дергунова заместитель Президента — Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), директор ВШМ СПбГУ.

Ключевые вопросы конференции-2021 неотъемлемо связаны с событиями прошлого года, которые определили как новые вызовы, так и возможности для развития. В центре внимания участников ключевой панельной дискуссии тема «Шоковая трансформация: как адаптировался российский бизнес к вызовам 2020?» В повестке также такие сессии, как «Пока вас не было: истории успеха во время пандемии», «Прогнозировать нельзя угадать: как меняется практика анализа будущего», «Трансформация люкса: как новые условия меняют индустрию роскоши». Среди спикеров — топ-менеджеры банка ВТБ, компаний «Сибур», «МегаФон», «Северсталь», «Газпром Нефть», Mail.ru, Okko, Skillbox и другие. В рамках конференции также пройдет закрытая HR-дискуссия. На ней соберутся представители HR-департаментов ведущих российских компаний для обмена опытом инновационных практик и обсуждения актуальных трендов в сфере управления человеческими ресурсами.

В течение трех дней участники конференции посетят лекции, мастер-классы, открытые интервью и кейс-чемпионаты от партнеров. Студенты получат не только возможность познакомиться с представителями ведущих компаний, но и предложения о стажировках и трудоустройстве.

С полной программой можно познакомиться на сайте конференции. Часть мероприятий будет доступна всем желающим для просмотра в сети ВКонтакте.