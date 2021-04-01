В проекте ВТБ Инфраструктурный Холдинг в Уфе выполнен ключевой этап строительства – встречные горнопроходческие работы

Строители завершили важный этап в реализации проекта «Восточный выезд из Уфы» — одного из наиболее значимых инфраструктурных проектов, реализуемых в Республике Башкортостан с участием ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Выполнено смыкание западного и восточного направлений автодорожного тоннеля, который является частью нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал». Одним из первых по сквозному проходу через тоннель прошел временно исполняющий обязанности руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Вместе с руководителем Росавтодора ход строительства Восточного выезда оценил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Горнопроходческие работы со стороны берега р. Уфы навстречу ранее построенному участку начались в декабре 2020 года. Протяженность тоннеля — 1276 метров, проектом предусмотрены 4 полосы движения — по две в каждом направлении.

Олег Панкратов, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг, поздравил строителей со значимым этапом в реализации проекта. «Уверен, что дальнейшие работы по созданию объекта будут идти с сохранением плановых темпов, что позволит городу в установленный срок получить удобную и современную магистраль, улучшить качество жизни людей в мегаполисе, будет способствовать развитию потенциала прилегающих территорий и иных составляющих мультипликативного эффекта, который мы наблюдаем там, где создается современная инфраструктура», — сказал он.