Банк Уралсиб продлил прием заявок в рамках трека FutureBank

Банк Уралсиб продлил до 8 апреля прием заявок в рамках трека FutureBank программы «Московский акселератор». Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития и посвящен поиску новых IT-продуктов и цифровых подходов к работе с клиентами в банковской сфере.

К участию в треке FutureBank приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании, работающие в таких направлениях, как сервисы улучшения клиентского опыта, маркетинговые платформы по лидогенерации, предиктивная аналитика и адаптация CJM, повышение конверсии и инструменты реактивации пользовательской базы, продукты для физических лиц и МСБ, платежные сервисы и карточные продукты.

Основные требования к заявкам: стадия проекта — MVP, желательно наличие пилотных проектов, сформированная команда от 1,5-2 лет, понимание востребованности и емкости рынка, конкурентоспособность и сложность копирования идеи.

«Мы ждем амбициозные стартапы с интересными разработками. Отбор в акселератор будет проходить в два этапа. Первым станет экспертная оценка поданных заявок специалистами и бизнес заказчиками Банка. Вторым — питч-сессия», — отметил директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Гришин.

Для тщательной экспертизы поступающих в программу заявок был собран пул из ведущих экспертов и опытных трекеров. В финале трека экспертное жюри выберет 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу и получат возможность представить свои продукты на демо-дне, лучшие из них смогут пилотировать свое решение с банком Уралсиб.

«На данный момент более 200 стартапов проявили своё желание к участию в треке, — отмечает заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева. — Большинство проектов уже имеют сильные технические команды, а также опыт продаж и внедрения своих решений. Их руководители четко понимают цели работы в акселераторе − получить пилот с крупным банком-партнером. Всего мы рассчитываем получить более 300 заявок, что позволит сформировать действительно качественную воронку для оценки проектов».

Банк Уралсиб активно использует формат акселераторов при отборе и внедрении инновационных практик и технологий. Организатором собственных программ выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка. С момента создания iLab провела 2 акселератора — Уралсиб Tech 2019 и Уралсиб Tech 2020. За 2 года в акселератор поступило более 200 заявок и 100 из них были отобраны к участию. В настоящий момент уже 4 сервиса внедрены в бизнес-процессы и используются банком на постоянной основе, еще два проекта находятся в стадии передачи в промышленную эксплуатацию.