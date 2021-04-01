Примсоцбанк стал одним из крупнейших региональных банков

Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых крупных региональных банков начала 2021 года по версии финансового портала Бробанк.



В рейтинге банк занимает 5 место с индексом 11,76. Отметим, индекс отображает комплексное положение той или иной структуры на рынке по шести параметрам: объему активов, кредитному портфелю предприятий и их депозитам, розничному портфелю долговых обязательств и срочных депозитов граждан, а также сумме займов ИП. Максимально возможный балл – 100. Его достичь не удалось никому.

При совпадении итогового балла места распределялись по дополнительным параметрам. В первую очередь – числу субъектов России, в которых присутствует банк. Подразумевается, что такая структура регионально работает с более узким клиентским сегментом. Если и этот показатель идентичен, то учитывались объемы активов. Данные рассчитаны на начало года. То есть 1 января 2021 года.

