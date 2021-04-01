Реалист Банк предоставил гарантию на строительство жилого дома в Москве по программе реновации

Реалист Банк обеспечил исполнение контракта на строительство 10-ти этажного жилого дома с инженерными сетями в районе Косино-Ухтомский г.Москвы, предоставив гарантию в размере более 140 млн. рублей компании «ВЫБОР СТРОЙ ПРОЕКТ».
Помимо строительства дома с подземной автостоянкой, подрядчик также выполнил благоустройство территории. При этом проектное решение дома обеспечивает комфортную и доступную среду для перемещения родителей с колясками и маломобильных групп населения.
Все обязательства по гарантии подрядчиком выполнены, жилой дом введен в эксплуатацию в соответствии со сроками строительства.
Заказчиком являлся Московский фонд реновации жилой застройки.
Проект был осуществлен в рамках Программы реновации жилищного фонда в г.Москве, утвержденной в 2017 г. столичным Правительством.