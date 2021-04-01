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В Иркутске за прошедшие сутки 70 человек заболели коронавирусом

Общее число зараженных в Иркутской области приближается к 62 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области.

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За прошедшие сутки 169 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
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Из 169 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 70 (всего 21 778),
  • в Ангарске – 21 (всего 5 940),
  • в Иркутском районе – 16 (всего 4 107),
  • в Усть-Илимске – 12 (всего 4 234),
  • в Усолье-Сибирском – 8 (всего 1 361).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 21 778,
  • Ангарск – 5 940,
  • Усть-Илимск – 4 234,
  • Иркутский район – 4 107,
  • Братск – 3 521.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины против COVID-19 привили 90 тыс. жителей области. Закончили процедуру вакцинации – 57 тыс. человек. В регионе работают 62 прививочных пункта в 54 медицинских организациях. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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