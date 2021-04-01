В Иркутской области увеличили заполняемость театров и цирков до 75%

Ранее этот показатель составлял 50% для театров и концертных залов и 40% для цирков, сообщают в областной администрации.

Кроме того, по 14 апреля 2021 года продлено действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.

– Иркутская область постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Однако пандемия еще не закончилась, поэтому мы по-прежнему должны относиться с особым вниманием к старшему поколению. И те его представители старше 65 лет, которые продолжают работать, как и прежде, могут оформить больничный лист, – пояснил губернатор.

С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 61 922 человека.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины против COVID-19 привили 90 тыс. жителей области. Закончили процедуру вакцинации – 57 тыс. человек. В регионе работают 62 прививочных пункта в 54 медицинских организациях.