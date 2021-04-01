В Иркутске пройдет чемпионат страны по боксу

Старт мероприятия запланирован на 2023 год, сообщают в областной администрации.

Глава Приангарья Игорь Кобзев на заседании Совета по физической культуре и спорту поручил сформировать организационный комитет по подготовке к проведению в Иркутске в 2023 году чемпионата России по боксу среди мужчин.

Планируется, что площадкой чемпионата России по боксу среди мужчин станет Ледовый дворец «Байкал». По предварительным данным, в соревнованиях примут участие больше 300 спортсменов, среди них пять Олимпийских чемпионов и 10 чемпионов мира, 200 человек тренерского состава, 70 судей.