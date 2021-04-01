В начале года элитная жилая недвижимость в Москве подорожала на 7%

Согласно данным исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, средневзвешенная цена предложения составила 954 тыс. руб./кв. м (+7% за три месяца и +12% за год).

Более существенная динамика была отмечена на новостройки премиального уровня: на конец марта цена квадратного метра достигла 795 тыс. руб. (+14% за квартал), в сегменте де-люкс за три месяца показатель увеличился на 5% до 1 437 тыс. руб./кв. м. Росту цен поспособствовали дефицит предложения, низкая девелоперская активность и стабильно высокий спрос. Средний бюджет предложения также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись за квартал до 123 млн руб. (+10%).

За январь-март 2021 года сегмент пополнился двумя новыми проектами премиального уровня («Бадаевский» и SkyView), в отличие от I квартала 2020 года, когда на рынок элитной жилой недвижимости не вышло ни одного нового проекта. Однако, несмотря на их крупный проектный объем, на фоне активного спроса суммарное количество лотов за первые три месяца увеличилось всего на 2% до значения 2,2 тыс. шт., а суммарный объем предложения – на 5% до значения 278 тыс. кв. м.

В классе де-люкс сейчас наблюдается дефицит предложения, за квартал экспонируемое число лотов сократилось на 15%, а за год – на 40%.

В целом девелоперская активность в прошлом 2020 году была низкой, к тому же два из трех новых проектов были клубного формата, что в совокупности с ажиотажными спросом на недвижимость в конце прошлого года послужило причиной отрицательной динамики. Также небольшая часть предложения в сегменте была снята с продажи. Среди перспективных площадок проекты уровня де-люкс заявлены, но скорее всего большинство из них стартуют только во второй половине года.

Лидерство по числу экспонируемых лотов на рынке удалось сохранить району Дорогомилово, в том числе за счет нового масштабного проекта «Бадаевский». Здесь по-прежнему сосредоточена почти треть (31%) всех квартир и апартаментов сегмента. Второе место с показателем 18% принадлежит Пресненскому району, доля которого с конца 2020 года выросла на 7 п.п. Замыкает тройку лидеров Тверской район (11%), традиционно характеризующийся наибольшим числом новостроек.

По итогам I квартала 2021 года средневзвешенная цена предложения составила 954 тыс. руб./кв. м (+7% за три месяца и +12% в годовой динамике).

Более существенная динамика была отмечена на новостройки премиального уровня: на конец марта цена квадратного метра достигла 795 тыс. руб. (+14% за квартал), в то время как в сегменте де-люкс за три месяца показатель увеличился на 5% до значения 1 437 тыс. руб./кв. м, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, было зафиксировано прямое повышение цен на большинство объектов премиум-класса, чаще всего подорожание происходило на весь объем сразу, и только в части проектов – по единичным лотам. Во-вторых, это связано с выходом новых комплексов, поскольку предложение крупного проекта «Бадаевский» соответствует верхнему ценовому диапазону премиум-класса. В-третьих, произошло вымывание наиболее ликвидного предложения, что повлияло на его структуру в целом.

Средний бюджет предложения вырос вслед за ростом цены квадратного метра и по итогам I квартала составил 123 млн руб., что на 10% превышает значение на конец 2020 года. Если в классе де-люкс наибольшая доля предложения сосредоточена в бюджетах от 100 до 150 млн руб. (29%) и от 250 млн руб. (27%), то в премиум-классе почти треть (32%) сосредоточена в бюджете от 30 до 60 млн руб.

Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank: «Пока что сохраняющийся спрос и дефицит предложения на элитном рынке двигают цены вверх. В связи с этими факторами, а также увеличением затрат застройщиков на подготовку и строительство, новые проекты будут выходить по более высоким ценам. Даже если в перспективе ситуация на рынке поменяется, девелоперы не начнут повсеместно снижать цены – это скорее отразится на размере возможного дисконта, нежели на прайсовых предложениях. Поэтому возвращение цен к докарантинному периоду в ближайшее время не предвидится. Недвижимость остается привлекательным для инвестирования и сохранения денег сектором экономики, сохраняя ликвидность и приемлемые риски».