Запись в первый класс в школах Иркутского района начнется 1 апреля

Прием детей в первый класс будет проходить в два этапа, сообщаем в районной администрации.

Первый этап продлится с 1 апреля до 30 июня. Второй - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

На первом этапе будут зачислять детей, живущих в определенном районе, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления. Второй этап предназначен для детей, которые не проживают на закрепленной территории. В период с 6 июля по 5 сентября можно подать заявление в школы другого района. Если места остались – в школу ребенка зачислят.

Чтобы записать своих детей в первый класс родителям необходимо выбрать удобное для них время и дату и прийти в школу с необходимыми документами. На сегодня уже около 150 родителей будущих первоклассников списались на подачу заявлений. Также на сайте создана анкета для родителей, чьи дети обучаются в школах города, которые планирует перевести своих детей в школу.

Изменение сроков приема заявлений в первые классы на апрель произошло в связи с новым порядком приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Министерства просвещения РФ. Ранее срок начала приёма в школы был с 1 февраля.