В Иркутском районе объявили режим ЧС

Решения приняли из-за паводков, сообщают в районной администрации.

– Сегодня в зоне подтопления оказались не только приусадебные участки, дороги, территории общего пользования, инженерной инфраструктуры, но и дома. А значит, есть угроза жизни и здоровью людей, – отметил первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук.

Подтопления зафиксированы в Хомутовском, Уриковском, Мамонском, Дзержинском, Оёкском, Карлукском, Голоустненском, Усть-Кудинском, Ширяевском, Листвянском муниципальных образованиях. Особо сложная ситуация в селе Хомутово и деревне Грановщина.

В связи с ЧС на территории района создан оперативный штаб.

Главам муниципальных образований поручено принять меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей в период прохождения паводка, проинформировать местное население о порядке действий в случае подтопления, а также распространить информацию о месте нахождения пунктов временного размещения, обеспечить круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.

